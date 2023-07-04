Haverhill High School Releases Fourth Term Honor Roll; Complete List Here

Haverhill High School Friday released its fourth term honor roll, naming students who have earned Honors with Distinction, High Honors and Honors.
A full list appears below.
Honors with Distinction
Ackerman, Darren, Adebayo, Javon, Aitcheson, Tyler, Allen, Hannah, Amirian, Mallory, Amirian, Meredith, Atoofi, Parmis, Awad Salib, Samar, Awad Salib, Sarah, Axford, Elizabeth, Axford, William, Becker, Avery, Bednarek, Joshua, Benson, Cameron, Bergeron, Jillian, Bernard, Berloondiny, Bohanan, Kai’ri, Boucher, Maeve, Burrill, Abigail, Bushey, Keira, Camasso, Julia, Cammarata, Sara, Carroll, Ella, Chipato, Amara, Colantuoni, Grace, Colantuoni, Leah, Connors, Daniel, Corcoran, Brenna, Cordero, Karen, Da Rocha, Geovanna, DaSilva, Thayslaine, Davis-Gonzalez, Lourdes, DeFrank, Mikayla, DeLeon, Logan, DeMonte, Lisa, Dicker, Emily, Dimakis, Stavros, Downer, Lauren, Eder, Christopher, Erwin, Kathleen, Etling, Kylie, Fairbrother, Elena, Feoli, Edward, Fiszer, Nicholas, Foberg, Finn, Genao Gutierrez, Francheska,George, Ivana, Gioldasis, Vasiliki, Gosselin, Paige, Grabski, Halina, Guthrie, Molly, Halloran, Margaret Hess, Orly, Hillsgrove, Makenzie, Holmes, Mason, Huertas, Yashira, Jimenez, Arianna, Jones, Chloe, Jordan, Liam, Jordan, Molly, Kayaga, Bethsheba, Khalil, Christina, Kutschke, Eleanor Lee, Sophia, Lee, William, Leung, Andrew, Leung, Russell, Lewis, Taylor, Liszka, Christopher Looney, Jesse, Lundgren, Sophia, Madden, Caroline, Manning, Megan, Mejia, Abigail, Melo, Olivia, Menzie, Aidan, Minnis, Hannah, Molway, Lily-Rose, Morin, Jackson, Morse, Cameron Moscardini, Marco, Nguyen Le, Khoi, O’Malley, Claire, Ongini Baglioni, Andrea, Ordaz Monzon, Natalia, Otero Burgos, Alysha, Paquette, Amelia, Patel, Dhanvi, Patel, Disha, Pelletier, Grace, Pinardi, Alexander, Plourde, Claire, Potter, Gabriel, Potvin, Andrew, Qose, Livia, Ramirez Rosario, Saralis, Reynolds, Kaitlyn, Riley, Sophia, Roberts, Hayden, Robertson, Liam, Romano, Hidalgo, Raily, Rowe, Pierce, Roy, Ryan, Russo, Hannah, Sanchez, Brayan, Schultz, Jillian Seitz, Michael, Seneca, Rebecca, Smith, Braedon, Snay, Asher, Sparrow, Charles, Spencer, Sydney, Tabb, Molly, Tanguay, Noah, Thompson, Ellery, Trebicka, Ryan, Tyler, Mekhi, Tzortzis, Mikayla, Tzortzis, Nick, Vargas, Anyelis, Vasquez, Ava, Ventura, Kiara, Villasenor Monrreal, Juan, Whitten, Cameron, Wholley, Nathaniel, Wipff, Keegan, Wood, Cale, Woodburn, Gracie-laine, Wynn, Sean, Yattaw, Alexandra, Ziminski, Sean, Zoumpoulakis, Panagiotis Zuccarello, Anna.
High Honors
Acosta, Eunice, Alicea, Yomar, Aloisi, Isabella, Alvino, Boston, Aquino, Kailyn, Bach, Jude, Baez, Amauri, Bailey, Maryanne, Baker, Jack, Baltodano Reyes, Rodolfo, Barthelemy, Marvens, Batista, Gabriel, Beaudouin, Alyssa, Becker, William, Belanger, Kadyn, Bellebia, Safaa, Benanchietti, Maxim, Bennett, Maya, Brown, Abigail, Burgess, Andreas, Burrowes, Marcelina, Cahill, Patrick, Campbell, Tyler, Caruso, Sophia, Castillo Zuniga, Keyton, Cederman, Nicollas, Cerasuolo, Emmerson, Chmieleski, Connor, Cooper, Dehkontee, Cortes Polo, Isaac, Costa, Jake, Crump, Payton, Cruz, Maria Eduarda, Daneau, Hannah, De La Fuente, Tyanna, De Lima Zocchio, Beatriz, DeFrank, Sophia, Desrosiers, Marlens, Dicker, Olivia, Dion, Samantha, DiVincentis, Nathan, Doody, Brendan, Dow, Francis, Dube, Yaslee, Elis, Jia, Escalante, Armanie Evans, Delia, Ezeoke, Amarachukwu, Farrell, Henry, Fermin, Emily, Ferreira, Joshua, Foskett, Isabella, Foster, Madison, Frame, Thomas, Furtado, Jason, Gagne, Taylor, Garcia, Isaac, Gardner, Megan, Genao, Mabedy, Giampa, Isabelle, Giordano, Isabella, Gonzalez Herrera, Evelin, Goudreault, Haley, Grant, Tucker, Gutierrez, Deyanarah, Henry, Niko, Holloran, Liam, Hurdle, Shani, Igoe, Shayla, Iversen, Nathaniel, Janes, Emma, Janes, William, Jepson, Sierra, Joslin, Tyler, Keenan, Lauren, Kendrick, Elijah, Kmenta, Michael, Kwiatkowski, Sophie, LaRiviere, Kendall, Lavigne, Angelina, Lawson, Chloe, Layber Zamprogno, Hedrica, Lescord, Avery, Lescord, Ty, Libucha, Jack, Locke, Allison, Longenecker, Kaleigh, Lovejoy, Tyler, Lynch, Trey, MacLeod, Carrigan, Martinez, Lauryn, McCormack, Alana, McDermott, Xavier, McGowan, Patrick, Medina Berrios, Sofia, Miller, Autumn, Miller, Gabriella, Mueller, Ava, Mugwanya, Elizabeth, Muiruri, Aaron, Neal, Samantha, Ngunu, Cayla, Noonan, Samantha, Notarantonio, Ludovica, Nunez, Duval, O’Keefe, Cassidy, Ortega, Aneida, Otero Burgos, Yuleisy, Otero, Joshua, Ovalle Blanco, Ezequiel, Pagliuca, Cole, Palacios, Melanie, Papanikolaou, Stiliani, Parkiotis, Theodora, Patel, Diya, Patel, Drashti, Patnaude, Xavier, Pearl, Jamieson, Pelczar, Kathryn, Perez, Matthew, Pew, Lucas, Pham, Myan, Phipps, Allisondra, Piraino, Brandon, Portillo Rivas, Ulises, Pothier, Lucien, Powell, Ally, Prendergast, John, Ramirez Romero, Astrid Ramirez Rosario, Aria, Raymond, Emmanuela, Rigueur, France, Riley, Sydney, Robinson, Marianna, Rodriguez, Brayan, Rodriguez, Maria Jose, Rojas Pena, Emely, Rowen, Kayla, Ryan, Brennah, Samaha, Lauren, Samaha, Nicholas, Santo, Jenna, Santos, Julia, Schiller, Violet, Schoenfeld, Celia, Schoenfeld, Sylvie, Schraffa, Nicholas, Seaberg, Finn, Sevene, Kali, Shapiro, Kayley, Smith, Brady, Smith, Luke, Snyder, Brendan, Soto, Jovan, Sousa, Janelle, Story, Brian, Suarez, Ilianyah, Taabi, Chelsea, Taabi, Gerald, Tarasuk, Brennan, Tarpy, Kyle, Tavarez Lantigua, Gabriel, Tchouanmou, Charlene, Terry, Landon, Thorner, Elsa, Tiburcio Munoz, Emiliano, Trinidad, Yoanny, Vallejo, Nasiah, Welch, Jenna, Wezesa, Ava, Whelan, Riley, Windle, Avery, Xagaras, Ava, Zahid, Anushey, Zamora Torres, Joanna, Zujewski, Adam.
Honors
Abreu, Linus, Adebayo, Boluwatife, Aguirre, Kyleigh, Alcivar, Janine, Allder, Gabriela, Aloisi, Gianna, Alvarez, Yunior, Antonelli, Lucia, Arias, Karolin, Bangoura, Fode, Barman, Rachael, Blais, Hunter, Bohanan, Lincoln, Bradish, Riley, Brito, Jayden, Brown, Jonathan, Burdier, Gabriella, Burgess, Eva, Buscema, Devon, Bushey, Alexandra, Callahan, Halle, Carvalho, Raphaela, Champsi, Aidan, Chase, Matthew Jude, Ciccariello, Sophia, Clohisy, Ella, Colantuoni, Jack, Cooper, Sienna, Crowley, Ella, Cruickshank, Hollie, Cuevas, Jayden, Cunningham, Daniel, Damske, Connor, DeAngelis, Virgil, Dellea, Cooper, Desrochers, Mercury, Devlin, Nancy, DiNatale, Parker, Downer, Ava, Fernandez, Sky, Flynn, Alyssa, Franco, Alex Fusco, Emily, Given, Alissa, Goncalves, Madeline, Gonzalez, Olivia, Gould, Maxwell, Grauwiler, Grace, Gunn, Alice, Guzman, Isabella, Hassan, Gabriel, Hickey, Michael, Holmes Lavallee, Kendall, Jones, Tate, Karas, Maxwell, Karpinski, Benjamin, Kelleher, Jack, Kelley, Jacob, Leger, Isabelle, Long, Collin, Lucien, Djouvan, Lynch, Courtney, Manon Diaz, Dalba, Marley, Jonah, Mazzaglia, Kaelyn, McGinley, Ryleigh, Mejia, Marializ, Melanson, Aidan, Miscowski, Cassandra, Morris, Michael, Morris, Thomas, Murillo Moreira, Danni, Murillo-Romero, David, Nabiryo, Sheeba, Nelson, Katie, Ortins, Gabriella, Ortiz, Charymar, Ow, Easie, Paddy, Aidan, Papadimitriou, Penelope, Papageorgiou, John, Pesola, Isabel, Peugh, Adam, Piraino, Brianna, Pirompin, Orakanya, Prifti, Kleisa, Purdy, Francesca, Rebelo, Jonathan, Robertson, Myles, Robertson, Samantha, Rodis, Brianna, Rodriguez, Jesse, Roux, Spencer, Rubera, Jack, Schoenfeld, Gemma, Seitz, Ryan, Serverius, Emma, Simoneau, Joseph, Snyder, Colin, Spero, Gianna, Stanley, Samuel, Stewart, Lacey, Story, Jacqueline Tejeda, Brian, Tran, Justin, Vasquez, Argenis, Vigo Catala, Natanael, Votto, Ava Wightman, Ark, Wipff, Hannon, Zaia, Brianna, Zuccarello, Anthony, Zuniga, Steve.